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За чей счёт будут ставить забор в детском саду на улице Гостиной в Калининграде?
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За чей счёт будут ставить забор в детском саду на улице Гостиной в Калининграде? 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Об этом корреспонденту калининградских «Вестей» сообщил пресс-атташе клуба.
Напомним, кирпичное ограждение шириной примерно 10 метров и высотой 3 метра обрушилось в воскресенье, 15 апреля. Битым кирпичом и осколками застывшего раствора полностью завалило, по счастью, пустую на тот момент детскую площадку. За этот участок ограждения детсада отвечает футбольный клуб «Балтика», территория садика примыкает к одноименному стадиону. Накануне в детсаду прошла экспертиза, сейчас специалисты решают, какое именно ограждение здесь нужно установить, сколько это будет стоить и в какие сроки можно завершить работы.
Появилось видео падения забора на площадку детского сада в Калининграде
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