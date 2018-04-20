Кто такой Сэм Морган, 17-летний парень, который одевает футболистов английской премьер-лиги

17-летний Сэм Морган отличается от большинства своих сверстников: не сидит за книгами, готовясь к экзаменам, не стоит на кассе после уроков, чтобы заработать на карманные расходы. Сэм Морган снабжает знаменитых футболистов дизайнерской одеждой и кроссовками.

Источник: Bleacher Report

Публикация от SM creps (@sm_creps)

26 Янв 2018 в 6:27 PST Маркос Алонсо , защитник «Челси»

В прошлом году Сэм Морган завел аккаунт в инстаграме, и одним из первых звездных клиентов стал игрок «Бирмингем Сити» Коэн Брэмэлл. За следующие 12 месяцев Сэм получил заказы более чем от 300 игроков топ-уровня — например, Месута Озила из «Арсенала», Бенжамена Менди из «Манчестер Сити» и Миши Батшуайи из «Боруссии». Спортсмены заказывают все, начиная с худи от Givenchy до кроссовок Alexander McQueen.

«Были игроки, которые за раз тратили 22 тысячи фунтов», — рассказывает Сэм.

Публикация от SM creps (@sm_creps)

24 Мар 2018 в 11:23 PDT Кайл Уокер , защитник «Манчестер Сити»

«Люди приходят ко мне, потому что я способен достать вещи, недоступные в магазинах, из ограниченных коллекций или уже распроданные. Они могут написать мне, что ищут, а я добуду это, используя свои связи, и доставлю».

У Сэма, видимо, врожденный дар вести бизнес. Когда ему было 11 лет, его друг привез сладости из США и начал их продавать. Морган взял у него половину и распродал конфеты на игровой площадке, забрав часть прибыли себе. За одну перемену он заработал 15 фунтов.

Публикация от SM creps (@sm_creps)

16 Апр 2018 в 10:33 PDT Деле Алли, нападающий «Тоттенхэм Хотспур»

В 13 лет в Сэме проснулась любовь к моде. Он стал покупать и продавать вещи в интернете, чтобы заполнить свой собственный гардероб. Из этого и вырос сегодняшний бизнес. За последний год количество подписчиков в его инстаграме возросло до 22 тысяч. А началось все с одного смелого шага.

«Я лежал в кровати и просто написал в директ Коэну Брэмэллу. Я видел, что он может заинтересоваться вещами, которые я продаю, поэтому обратился к нему. Мы встретились через четыре дня, и Коэн купил кроссовки Yeezy. На следующей неделе со мной связался Крис Уиллок, чтобы посмотреть, что у меня есть. Через некоторое время со мной работал почти весь молодежный состав «Арсенала»».

Публикация от SM creps (@sm_creps)

13 Апр 2018 в 8:51 PDT Александр Ляказетт , нападающий «Арсенала»

Теперь вещи у Сэма покупает половина основного состава английского клуба. Информация о том, что Сэм может достать редкие вещи, недоступные другим продавцам, быстро распространилась среди футболистов. Спортсмены присылают Моргану фотографии известных рэперов и просят достать такую же одежду или обувь. Морган доставляет футболистам одежду, да еще и по хорошей цене.

«Как и все остальные, футболисты хотят хорошие вещи по выгодной цене. Пару обуви, которая стоит 1200 фунтов, я могу достать им значительно дешевле, потому что у меня есть связи. Я никогда не обманываю своих клиентов — это очень важно для создания хорошей репутации».

Публикация от SM creps (@sm_creps)

26 Янв 2018 в 9:49 PST Тьемуэ Бакайоко , полузащитник «Челси»

Сэм углубленно изучает экономику, психологию и математику в школе, а его учителя недовольны тем, что парень на уроке частенько говорит по телефону.

«Очень сложно игнорировать сообщения футболистов премьер-лиги. Но иногда нужно ставить учебу на первое место и не отвлекаться».

Публикация от SM creps (@sm_creps)

30 Ноя 2017 в 8:40 PST Сон Хын Мин, нападающий «Тоттенхэм Хотспур»

Ежедневно Сэму приходят сотни сообщений. Ему уже сложно работать в одиночку, так что скоро придется нанимать команду.

«Самая популярная обувь на данный момент — кроссовки Dior Homme. Я смог получить по паре всех размеров, но пока для широкой публики они недоступны».

Публикация от SM creps (@sm_creps)

7 Апр 2018 в 6:49 PDT Росс Баркли , полузащитик «Челси»

Полузащитники «Челси» Тьемуэ Бакайоко и Росс Баркли оказались среди тех счастливчиков, которые смогли урвать по паре кроссовок Dior. Морган еще не умеет водить, поэтому пользуется услугами Uber. Он предпочитает отдавать товар лично в руки, а не посылать с курьером.

Публикация от SM creps (@sm_creps)

27 Фев 2018 в 12:36 PST Морган работает со многими знаменитыми футболистами: Бенжаменом Менди («Манчестер Сити»), Миши Батшуайи («Боруссия»), Гранитом Джакой («Арсенал»), Вильфридом Заа («Кристал Пэлас»), Месутом Озилом («Арсенал»), Трентом Александер-Арнольдом («Ливерпуль») и другими.

«Я знаю, что эти люди не пускают других в свою жизнь, поэтому мне очень повезло, что они доверяют мне и покупают у меня. Некоторые даже советуются, что подобрать в соответствии с их стилем. Некоторых игроков я знаю настолько хорошо, что теперь мы уже друзья. Один из игроков «Арсенала» позвал меня на обед в мой день рождения. Я уже не смотрю на них как на звезд».

Публикация от SM creps (@sm_creps)

6 Фев 2018 в 9:02 PST Антонио Рюдигер , защитник «Челси»

«Мои школьные друзья не думали, что из моего бизнеса что-то выйдет, но я не сдавался. Прошедший год изменил мою жизнь, и я в восторге от того, что происходит».