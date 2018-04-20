Стало известно расписание матчей International Champions Cup

Стало известно расписание матчей International Champions Cup — 2018 — товарищеского международного футбольного клубного турнира. На данный момент известны все даты встреч, кроме игры «Бавария» — «ПСЖ».

«Манчестер Сити» — «Боруссия» (Д) — 20 июля (Чикаго)

«Севилья» — «Бенфика» — 20 июля (Цюрих)

«Ливерпуль» — «Боруссия» (Д) — 22 июля (Шарлотт)

«Рома» — «Тоттенхэм» — 25 июля (Сан Диего)

«Боруссия» (Д) — «Бенфика» — 25 июля (Питтсбург)

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 25 июля (Нью-Йорк)

«Ювентус» — «Бавария» — 25 июля (Филадельфия)

«Атлетико» — «Арсенал» — 25 июля (Калланг)

«Челси» — «Севилья» — 28 июля (Варшава)

«Бенфика» — «Ювентус» — 28 июля (Харрисон)

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 28 июля (Анн-Арбор)

«Бавария» — «Манчестер Юнайтед» — 28 июля (Майами-Гарденс)

«Барселона» — «Тоттенхэм» — 28 июля (Пасадена)

«ПСЖ» — «Алетико» — 30 июля (Калланг)

«Барселона» — «Рома» — 31 июля (Арлингтон)

«Тоттенхэм» — «Милан» — 31 июля (Миннеаполис)

«Челси» — «Интер» — 1 августа (Гётеборг)

«Арсенал» — «Челси» — 4 августа (Стокгольм)

«Реал» — «Ювентус» — 4 августа (Лэндовер)

«Милан» — «Барселона»— 4 августа (Санта-Клара)

«Интер» — «Севилья» — 7 августа (Лечче)

«Реал» — «Рома» — 7 августа (Ист-Ратерфорд)

«Атлетико» — «Интер — 12 августа (Мадрид).