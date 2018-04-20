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Арсен Венгер объявил об уходе с поста главного тренера «Арсенала» по окончании сезона
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Арсен Венгер объявил об уходе с поста главного тренера «Арсенала» по окончании сезона 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Арсен Венгер объявил об уходе со своего поста по окончании текущего сезона.
«После долгих раздумий и соответствующих обсуждений с клубом я чувствую, что пришло время уйти в отставку по окончании сезона. Я благодарен за полученную привилегию служить клубу в течение стольких незабываемых лет», — приводит слова Венгера пресс-служба «Арсенала».
Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За это время он три раза стал чемпионом Англии (1997/98, 2001/02, 2003/04), семикратным обладателем Кубка Англии и Суперкубка Англии. Выводил команду в финал Лиги чемпионов в сезоне 2005-06 годов.
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