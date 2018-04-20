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Игроков «Спартака» на матч с «Ахматом» выведут дети с синдромом Дауна
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Игроков «Спартака» на матч с «Ахматом» выведут дети с синдромом Дауна 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Участники матча 27-го тура чемпионата России "Спартак" — «Ахмат» примут участие в благотворительной акции «Футбол во благо» и «Мир равных возможностей», сообщает официальный Твиттер красно-белых. Перед игрой футболистов «Спартака» выведут на поле дети с синдромом Дауна из группы по футболу благотворительного фонда «Синдром любви».
Акция организована «Спартаком», фан-клубом «Спартак-Москва» и инициативной группой болельщиков «Спартаковцы».
Матч ⚽️ #СпартакАхмат будет особенным: футболисты и болельщики примут участие в акции #ФУТБОЛВОБЛАГО и #МИРРАВНЫХВОЗМОЖНОСТЕЙ Перед игрой дети с синдромом Дауна из группы по футболу благотворительного фонда «Синдром любви» выведут игроков #Спартак’а на поле @otkritiearena. pic.twitter.com/fAqqglC35K
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 апреля 2018 г.
Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 23 марта, начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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