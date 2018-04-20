Где звезды футбола достают себе одежду и кроссовки? У этого 17-летнего школьника!

17-летний школьник из Лондона Сэм Морган зарабатывает десятки тысяч фунтов на продаже лимитированной одежды и обуви игрокам популярных футбольных клубов британской лиги.

Морган ведет свой бизнес через инстаграм, и за последний год у него совершили покупки около 250 футболистов, включая Месута Озила, Деле Али, Бенджамена Менди, Маркоса Алонсо и других спортсменов. А с некоторыми из них он даже дружит и дает полезные советы по стилю.

Здесь и далее фото из инстаграма @sm_creps

В беседе изданию Bleacher Report школьник рассказал о своем бизнесе, подчеркнув, что с самого детства имел тягу к предпринимательству. По его словам, некоторые футболисты могут за один раз закупиться у него одеждой на 22 тысячи фунтов, это примерно два миллиона рублей.

Уже в 11 лет Морган начал торговать сладостями на школьных переменах, а с 13 лет подросток стал увлекаться модой. Однако на тот момент главной его целью было заполнить собственный гардероб стильной одеждой, а не заниматься ее распространением.

Главный шаг к построению своего бизнеса Морган предпринял в 2017 году, когда, лежа на кровати, он отправил личное сообщение футболисту Коэну Брамаллу. В то время Брамалл только начал играть в «Арсенале». Через четыре дня они встретились, и Морган продал футболисту пару кроссовок Yeezy от Канье Уэста. Спустя некоторое время к школьнику обратился еще один спортсмен Крис Уиллок, и уже совсем скоро у юного бизнесмена стал закупаться весь молодежный состав «Арсенала».

Слухи о Моргане стали расходиться очень быстро, и футболисты других команд начали присылать парню фото знаменитостей с вопросом, может ли он достать такие же вещи. Морган никогда не отказывал своим клиентам и находил нужную одежду в кратчайшие сроки.

Успех Сэма растет стремительными темпами, он признается, что 2017 год кардинально изменил его жизнь, а многие одноклассники Моргана совсем не верили, что у него что-то получится. Теперь школьник планируют расширять свой бизнес и нанять первых сотрудников, ведь пока он занимается всей торговлей смостоятельно.