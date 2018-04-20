Арсен Венгер: «Чувствую, что наступило время уйти в отставку»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал, что долгое время раздумывал, прежде чем принять решение покинуть занимаемый пост после завершения сезона-2017/18. Французский специалист отметил, что для него было честью долгие годы возглавлять команду.

"После тщательного рассмотрения и дальнейшего обсуждения с клубом, я чувствую, что наступило время уйти в отставку в конце сезона, — говорится в обращении Венгера, опубликованном на официальном сайте «Арсенала». — Я благодарен за честь служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я руководил командой с полной самоотдачей и прямотой. Хочу сказать спасибо персоналу, игрокам, руководству и болельщикам, которые делаютэто клуб особенным. Призываю болельщиков поддерживать команду до конца, чтобы закончить сезон на высоком уровне. Моя любовь и поддержка навсегда будут с теми, кто любит «Арсенал» и разделяет его ценности".