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Арсен Венгер: «Чувствую, что наступило время уйти в отставку»
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Арсен Венгер: «Чувствую, что наступило время уйти в отставку» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал, что долгое время раздумывал, прежде чем принять решение покинуть занимаемый пост после завершения сезона-2017/18. Французский специалист отметил, что для него было честью долгие годы возглавлять команду.
"После тщательного рассмотрения и дальнейшего обсуждения с клубом, я чувствую, что наступило время уйти в отставку в конце сезона, — говорится в обращении Венгера, опубликованном на официальном сайте «Арсенала». — Я благодарен за честь служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я руководил командой с полной самоотдачей и прямотой. Хочу сказать спасибо персоналу, игрокам, руководству и болельщикам, которые делаютэто клуб особенным. Призываю болельщиков поддерживать команду до конца, чтобы закончить сезон на высоком уровне. Моя любовь и поддержка навсегда будут с теми, кто любит «Арсенал» и разделяет его ценности".
Напомним, Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 года. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. 68 летнему специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823). Второе место по этому показателю занимает экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (810).
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