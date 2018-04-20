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Болельщики выкупили все билеты на матч «Балтика » — «Химки». Губернатор повысил лимит зрителей
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Болельщики выкупили все билеты на матч «Балтика » — «Химки». Губернатор повысил лимит зрителей 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Балтика» запустит в продажу дополнительные билеты на матч первенства России в ФНЛ против «Химок», сообщает официальный сайт клуба. Игра должна состояться на стадионе чемпионата мира-2018 «Калининград». Поскольку она носит тестовый характер, изначальный лимит зрителей составлял 20 тысяч человек.
Фанаты выкупили все билеты на игру за пять дней, и клуб при содействии губернатора области Антона Алиханова повысил лимит зрителей.
Матч «Балтика» — «Химки» состоится 21 апреля.
Стадион «Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания— Марокко (25 июня), Англия — Бельгия (28 июня).
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