Болельщики выкупили все билеты на матч «Балтика » — «Химки». Губернатор повысил лимит зрителей

«Балтика» запустит в продажу дополнительные билеты на матч первенства России в ФНЛ против «Химок», сообщает официальный сайт клуба. Игра должна состояться на стадионе чемпионата мира-2018 «Калининград». Поскольку она носит тестовый характер, изначальный лимит зрителей составлял 20 тысяч человек.

Фанаты выкупили все билеты на игру за пять дней, и клуб при содействии губернатора области Антона Алиханова повысил лимит зрителей.

Матч «Балтика» — «Химки» состоится 21 апреля.

Стадион «Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания— Марокко (25 июня), Англия — Бельгия (28 июня).