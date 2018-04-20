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Зайцев пропустит встречу с «Тосно»
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Зайцев пропустит встречу с «Тосно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Амкара», 28-летний защитник пермяков Николай Зайцев, травмировавший колено в начале марта в матче с "Зенитом", не сможет помочь команде в воскресной выездной игре 27-го тура чемпионата России с «Тосно». В начале прошлой недели футболист возвращался в общую группу, но у него случился рецидив. Из-за этого он пропустил перенесенную игру 23-го тура против ЦСКА (0:3), которая состоялась 18 апреля.
В настоящее время Зайцев снова лечится и занимается по индивидуальной программе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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