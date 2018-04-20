В Челябинске автомойку закрыли за использование земли не по назначению 

Прокуратура Курчатовского района Челябинска установила, что индивидуальный предприниматель, имеющая в собственности земельный участок, использует его не по назначению. На участке организована и функционирует автомойка для большегрузных автомобилей. Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Челябинский городской округ» автомоечные комплексы не предусмотрены и не относятся к разрешенным видам использования в зоне жилой застройки населенных пунктов. Прокурор обратился в суд с требованием о запрете индивидуальному предпринимателю использование земельного участка, расположенного по улице Мельничный тупик, дом 20, не по целевому назначению путем прекращения эксплуатации автомойки. Иск прокурора удовлетворен, сообщается на сайте вндомства.
«ФедералПресс» ранее писал: общественная организация «Альтернатива» в Сочи освободила из плена раба на автомойке. Мужчина приехал в Олимпийскую столицу из Беларуси на заработки, чтобы помочь своей больной раком матери. Установлено, что сначала 43-летний мужчина устроился работать на сочинскую стройку, но спустя время его переманили на автомойку. Там ему предложили более высокую зарплату. Так, мужчина в одиночку сделал ремонт помещения кафе и автомагазина, а также строил заборы, ремонтировал дороги и выполнял другие поручения. При этом его лишили паспорта, зарплату не платили. В феврале этого года работодатель и его друг начали издеваться над рабом и пытать его раскаленной кочергой.