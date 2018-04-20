В Челябинске автомойку закрыли за использование земли не по назначению

Прокуратура Курчатовского района Челябинска установила, что индивидуальный предприниматель, имеющая в собственности земельный участок, использует его не по назначению. На участке организована и функционирует автомойка для большегрузных автомобилей. Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Челябинский городской округ» автомоечные комплексы не предусмотрены и не относятся к разрешенным видам использования в зоне жилой застройки населенных пунктов. Прокурор обратился в суд с требованием о запрете индивидуальному предпринимателю использование земельного участка, расположенного по улице Мельничный тупик, дом 20, не по целевому назначению путем прекращения эксплуатации автомойки. Иск прокурора удовлетворен, сообщается на сайте вндомства.