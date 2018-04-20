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Подростки из СКФО поедут на Первенство России по кудо
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Подростки из СКФО поедут на Первенство России по кудо 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Победители соревнований по кудо в СКФО поедут на Первенство России, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Железноводска.
Спортсмены из города-курорта Яна Малёванная и Владислав Дронов стали золотыми призёрами по кудо в СКФО. Они занимаются в железноводской секции кудо вместе с 40 спортсменами 7-18 лет.
Теперь ребята упорно тренируются для победы на Первенстве России, которое пройдёт в Москве 28-29 апреля. В этом этапе соревнований по кудо участвуют более 300 спортсменов со всей страны.
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