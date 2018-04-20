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Андрей Воробьев поздравил Вячеслава Фетисова с 60‑летием
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Андрей Воробьев поздравил Вячеслава Фетисова с 60‑летием 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 60-летием известного хоккеиста и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, пожелав ему успехов в государственной работе и здоровья.
«С Днем рождения, дорогой Вячеслав Александрович! Желаю успехов в государственной работе, крепкого здоровья и удачи в добрых делах! Ярких побед!» — написал Воробьев в Instagram.
Вячеслав Фетисов родился 20 апреля 1958 года. Советский и российский хоккеист, государственный деятель, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класс, является депутатом Государственной думы седьмого созыва.
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