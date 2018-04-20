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Рыбновского фермера наказали за выброшенные в поле трупы коров
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Рыбновского фермера наказали за выброшенные в поле трупы коров 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выяснило, откуда вблизи села Пощупово Рыбновского района появились трупы крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Управления.
Установлено, что скот ранее принадлежал ЗАО «Костино», о чем на ушах животных имелись соответствующие бирки. Хозяйство в 2017 году было реорганизовано. Весь скот собственник передал в аренду местному индивидуальному предпринимателю — главе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). Возникшие в хозяйстве незаразные болезни, в том числе гинекологические и респираторные заболевания привели к гибели крупного рогатого скота, что было установлено проверкой.
Предприниматель не обеспечил должную утилизацию биологических отходов, а сваливал трупы животных неподалеку от фермы в поле, чтобы в дальнейшем вывезти их на специализированное утилизационное предприятие.
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