Рыбновского фермера наказали за выброшенные в поле трупы коров

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выяснило, откуда вблизи села Пощупово Рыбновского района появились трупы крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Управления.

Установлено, что скот ранее принадлежал ЗАО «Костино», о чем на ушах животных имелись соответствующие бирки. Хозяйство в 2017 году было реорганизовано. Весь скот собственник передал в аренду местному индивидуальному предпринимателю — главе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). Возникшие в хозяйстве незаразные болезни, в том числе гинекологические и респираторные заболевания привели к гибели крупного рогатого скота, что было установлено проверкой.

Предприниматель не обеспечил должную утилизацию биологических отходов, а сваливал трупы животных неподалеку от фермы в поле, чтобы в дальнейшем вывезти их на специализированное утилизационное предприятие.