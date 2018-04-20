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Григоряна выгнали из «Луча-Энергии»
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Григоряна выгнали из «Луча-Энергии» 

News.ru 2 часа назад
Александра Григоряна досрочно отстранили от должности главного тренера футбольного клуба «Луч-Энергия» (Владивосток).
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