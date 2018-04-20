Бывший тренер «Баварии» Карло Анчелотти и тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри входят в число кандидатов на пост главного тренера лондонского «Арсенала». Кто-то из итальянских специалистов может стать преемником Арсена Венгера. Француз покинет клуб по окончании сезона.
Фаворитом на пост главного тренера «Арсенала» остается экс-тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. На немецкого специалиста также претендует «ПСЖ», где ожидают отставки Унаи Эмери в конце сезона.
Среди других кандидатов на место в «Арсенале» Луис Энрике, Рафаэль Бенитес, и два бывших игрока клуба — Патрик Виейра и Тьерри Анри.