В центре физкультуры и спорта «Спорт-Бутово» устраивают фестиваль «Игры нашего детства»

Увлекательное мероприятие пройдет 24 апреля в 15 часов по адресу: ул. Академика Глушко, дом 10, корпус 2.

Когда-то, в нашем детстве, по вечерам дворы заполняла резвящаяся детвора и бабушки с дедушками, обсуждающие последние новости и играющие в шашки с шахматами. Сотрудники «Спорт-Бутово» решили вспомнить эти замечательные времена.

Тогда мы не хвастались друг перед другом новыми телефонами или планшетами, их тогда просто не было. Не боялись никого и ничего. Мы собирались во дворах и играли. Играли в разные игры: «Вышибалы», «Казаки-разбойники» и «Ручеёк». Дорожки были расчерчены «Классиками», а коридоры в школах перегорожены «Резиночками». Мы приглашаем бутовчан-родителей окунуться в эту атмосферу, атмосферу радости, восторга и познакомить ваших детей с играми нашего детства. Ведь они не только учат дружить, помогать друг другу, но и развивают физподготовку.