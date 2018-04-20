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В центре физкультуры и спорта «Спорт-Бутово» устраивают фестиваль «Игры нашего детства»
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В центре физкультуры и спорта «Спорт-Бутово» устраивают фестиваль «Игры нашего детства» 

Вестник Бутова 2 часа назад
Увлекательное мероприятие пройдет 24 апреля в 15 часов по адресу: ул. Академика Глушко, дом 10, корпус 2.
Когда-то, в нашем детстве, по вечерам дворы заполняла резвящаяся детвора и бабушки с дедушками, обсуждающие последние новости и играющие в шашки с шахматами. Сотрудники «Спорт-Бутово» решили вспомнить эти замечательные времена.
Тогда мы не хвастались друг перед другом новыми телефонами или планшетами, их тогда просто не было. Не боялись никого и ничего. Мы собирались во дворах и играли. Играли в разные игры: «Вышибалы», «Казаки-разбойники» и «Ручеёк». Дорожки были расчерчены «Классиками», а коридоры в школах перегорожены «Резиночками». Мы приглашаем бутовчан-родителей окунуться в эту атмосферу, атмосферу радости, восторга и познакомить ваших детей с играми нашего детства. Ведь они не только учат дружить, помогать друг другу, но и развивают физподготовку.
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