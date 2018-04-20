Видеоролики о деятельности судебных приставов будут показывать на центральных телеканалах

Об этом в ходе совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации сообщила заместитель директора Федеральной службы судебных приставов — заместитель главного судебного пристава РФ Ольга Помигалова.

«Да, они действительно будут. Сейчас договоренность есть с двумя центральными каналами. Мы передали им четыре ролика», — сказала О. Помигалова, отвечая на вопрос заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Мухарбека Дидигова о возобновлении показа видео роликов о деятельности службы на федеральных каналах.

Она пояснила, что один ролик касается взыскания социально значимых, в том числе и алиментов, который в следующем месяце будут выпускать по территориальным каналам.

«И три ролика, которые касаются нашей работы. Еще был снят полнометражный художественный фильм о нашей работе и он тоже пойдет по второму каналу («Россия 1» — прим. Агентства «Москва» )», — добавила О. Помигалова.

В свою очередь М. Дидигов отметил, что несколько лет тому назад на федеральных каналах показывали видеоролики, которые рассказывали о деятельности службы судебных приставов. «На мой взгляд, показ видеороликов играл позитивную роль для понимания в обществе о деятельности судебных приставов. Сейчас вот этих роликов нет, чтобы для населения, общества было понимание, чем служба занимается», — сказал М. Дидигов.