Ещё
Видеоролики о деятельности судебных приставов будут показывать на центральных телеканалах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видеоролики о деятельности судебных приставов будут показывать на центральных телеканалах 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом в ходе совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации сообщила заместитель директора Федеральной службы судебных приставов — заместитель главного судебного пристава РФ Ольга Помигалова.
«Да, они действительно будут. Сейчас договоренность есть с двумя центральными каналами. Мы передали им четыре ролика», — сказала О. Помигалова, отвечая на вопрос заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Мухарбека Дидигова о возобновлении показа видео роликов о деятельности службы на федеральных каналах.
Она пояснила, что один ролик касается взыскания социально значимых, в том числе и алиментов, который в следующем месяце будут выпускать по территориальным каналам.
«И три ролика, которые касаются нашей работы. Еще был снят полнометражный художественный фильм о нашей работе и он тоже пойдет по второму каналу («Россия 1» — прим. Агентства «Москва»)», — добавила О. Помигалова.
В свою очередь М. Дидигов отметил, что несколько лет тому назад на федеральных каналах показывали видеоролики, которые рассказывали о деятельности службы судебных приставов. «На мой взгляд, показ видеороликов играл позитивную роль для понимания в обществе о деятельности судебных приставов. Сейчас вот этих роликов нет, чтобы для населения, общества было понимание, чем служба занимается», — сказал М. Дидигов.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 1 тыс. человек стали участниками отборочного этапа соревнований WorldSkills в Москве Сквер памяти погибших на Великой Отечественной войне работников хладокомбината №7 появится в САО Россельхознадзор выявил в Подмосковье белую ржавчину хризантем в партии цветов из Италии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма72
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера2
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение