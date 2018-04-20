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Песков прокомментировал ситуацию с выдачей виз США российским пилотам
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Песков прокомментировал ситуацию с выдачей виз США российским пилотам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кремль разделяет общую обеспокоенность, связанную с задержкой получения американских виз пилотами "Аэрофлота", и считают, что это преднамеренно созданные трудности со стороны США, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это общая обеспокоенность, которая есть в Москве. И в данном случае мы разделяем ту обеспокоенность, которая была высказана МИДом. Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения — они никоим образом не касались консульской деятельности", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об угрозе приостановки авиасообщения между РФ и США в связи с задержкой выдачи виз пилотам «Аэрофлота».
Он отметил, что данные трудности с выдачей виз пилотам создаются преднамеренно.
"Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий", — сказал Песков.
МИД РФ в четверг сообщил, что Москва не исключает, что в связи с визовой блокадой, которую выстраивает в отношении российских граждан Вашингтон, Россия и США могут остаться без авиационного сообщения. «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, «так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», говорится в сообщении.
Позднее компания «Аэрофлот» подтвердила проблему с получением экипажами американских виз.
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