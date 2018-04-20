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Исинбаева поразила фигурой после родов
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Исинбаева поразила фигурой после родов 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Спортсменка Елена Исинбаева блеснула прекрасной фигурой. Беременность и роды никак не отразились на облике звезды.
В своем официальном Instagram знаменитая прыгунья с шестом опубликовала снимок с ежегодной выставки автомобилей в Монако. Барышня позирует в черном платье с разноцветным принтом, простой крой наряда подчеркивает стройность и аккуратность форм Елены.
Подписчики тут же отметили, что Исинбаева прекрасно выглядит и не утратила свою красоту. «Тут така красотка», «Елена, великолепно выглядите», «Елена какая стройная красотка», «Классное платье Елена! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — не скупились на комплименты фанаты.
Добавим, что совсем недавно спортсменка стала мамой во второй раз — у нее родился сын, которому дали необычное имя Добрыня. Елена не скрывала беременность, но и не комментировала скорое прибавление в семействе. Исинбаева не прекращала работать до самых родов.
С момента рождения прошло уже почти три месяца. Большую часть времени спортсменка проводит с детьми, однако Елена все же постепенно возвращается к профессии и иногда даже выходит в свет, сообщает Teleprogramma.pro.
Ранее Исинбаева признавалась, что материнство для нее — это тяжелый труд. «Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои», — поделилась с подписчиками прыгунья.
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