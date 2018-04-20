Экс-капитан «Шахтера» может продолжить карьеру в Турции 

Защитник «Шахтера» Дарио Срна может продолжить карьеру в Турции, утверждает FootballHub.
По данным издания, хорватский футболист получил предложение от одного из турецких грандов.
В турецкую Суперлигу Срна может перебраться в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с «горняками» истекает 30 июня 2018 года.
Даже в случае подписания соглашения с турецким клубом Дарио не сможет сыграть раньше 22 августа 2018-го, поскольку именно тогда истекает 17-месячный срок дисквалификации хорвата после положительной пробы на допинг.
Срна выступает в составе «Шахтера» с 2003 года и за это время успел сыграть 493 матча, в которых забил 45 голов и отдал 121 голевую передачу. С клубом он завоевал 9 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА.