Экс-капитан «Шахтера» может продолжить карьеру в Турции

Защитник «Шахтера» Дарио Срна может продолжить карьеру в Турции, утверждает FootballHub.

По данным издания, хорватский футболист получил предложение от одного из турецких грандов.

В турецкую Суперлигу Срна может перебраться в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с «горняками» истекает 30 июня 2018 года.

Даже в случае подписания соглашения с турецким клубом Дарио не сможет сыграть раньше 22 августа 2018-го, поскольку именно тогда истекает 17-месячный срок дисквалификации хорвата после положительной пробы на допинг.