Шоу воздушных шаров пройдет в Абинском районе

Высокий туристический сезон на Кубани откроется фестивалем воздухоплавания «Абинская Ривьера». На нем выступят заслуженные пилоты тепловых аэростатов России.

Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края, 11 мая зрители смогут увидеть выступления творческих коллективов региона, вечерний фейерверк и шоу «танцующих» шаров.

12 мая пройдет под девизом «Улетная суббота». Гостей ждет битва ди-джеев с участием известного футболиста Руслана Нигматуллина , лазерное шоу и ночное свечение тепловых аэростатов.

13 мая состоится музыкальный фестиваль «Загородный БИТ», на площадке которого выступят кавер-группы.

Для жителей и гостей Кубани будут организованы поездки на джипах и конные прогулки по живописным маршрутам Абинского района. Кроме того, запланированы мастер-классы по авиамоделированию и робототехнике, лазерные бои, пейнтбол и другие мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.