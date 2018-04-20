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Шоу воздушных шаров пройдет в Абинском районе
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Шоу воздушных шаров пройдет в Абинском районе 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Высокий туристический сезон на Кубани откроется фестивалем воздухоплавания «Абинская Ривьера». На нем выступят заслуженные пилоты тепловых аэростатов России.
Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края, 11 мая зрители смогут увидеть выступления творческих коллективов региона, вечерний фейерверк и шоу «танцующих» шаров.
12 мая пройдет под девизом «Улетная суббота». Гостей ждет битва ди-джеев с участием известного футболиста Руслана Нигматуллина, лазерное шоу и ночное свечение тепловых аэростатов.
13 мая состоится музыкальный фестиваль «Загородный БИТ», на площадке которого выступят кавер-группы.
Для жителей и гостей Кубани будут организованы поездки на джипах и конные прогулки по живописным маршрутам Абинского района. Кроме того, запланированы мастер-классы по авиамоделированию и робототехнике, лазерные бои, пейнтбол и другие мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
АиФ — Юг: последние новости
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