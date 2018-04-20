Владимир Путин встретится с Шойгу и Герасимовым 

Президент России Владимир Путин продолжает проводить рабочие встречи внутреннего характера и международные телефонные разговоры.
Владимир Путин уже пообщался с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым — подробности станут известны чуть позже. На вечер также запланирован телефонный разговор, который в Кремле пока не анонсируют.
Во второй половине дня будет совещание, которое инициировал президент с военачальниками: министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым. На повестке актуальные вопросы и военное строительство.
"Такой сегодня график у президента и Верховного главнокомандующего", — рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.