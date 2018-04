Дедлайн 19-ого КМФР продлен до 27 апреля

Оргкомитет спешит сообщить отличные новости для всех тех, кто не успел подать свои работы на Киевский Международный Фестиваль Рекламы — один из самых авторитетных европейских конкурсов в сфере креатива и рекламы! Дедлайн перенесен на 27 апреля, а это означает лишь одно — это ваш последний шанс фигурировать в качестве участников, а в лучшем случае победителей, конкурсной программы девятнадцатого КМФР.

Напомним, что на 19-ом КМФР конкурсные работы участников оценят 8 судейских команд: Film & Out of Home, Film Craft, Media, Branded Content & Visual Storytelling, Print & Publishing, Radio & Audio та Advertising Campaigns, Best Marketing Innovations, Design & Branding, и Industrial Jury. Все они — неоднократные победители международных фестивалей/конкурсов и участники международных судейских команд, включая Cannes Lions.

Подавая работы на КМФР 2018, вы можете попасть в масштабный рейтинг AdForum Business Creative Report 2018 года. Советуем поспешить с регистрациями кейсов, чтобы продемонстрировать весь пул прожитых вами в проектах жизней и завоевать награды, ведь ваши соперники и конкуренты могут сделать это за вас. Финальный дедлайн фестиваля — 27 апреля.

Детали фестиваля, правила, стоимость участия и регистрация работ доступна на сайте.

Стоит отметить, что Членам Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ), Ассоциации Брендинговых Компаний России (АБКР) и The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia предоставляется скидка 20% на участие.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться в оргкомитет: festival@vrk.org.ua — Катерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская, или позвонить по номеру +38 (044) 490 90 30.