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Гари Невилл: Венгер создал лучшие команды, против которых мне довелось играть в Англии
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Гари Невилл: Венгер создал лучшие команды, против которых мне довелось играть в Англии 

Советский спорт 2 часа назад
«Арсен Венгер создал лучшие команды, против которых мне довелось играть в Англии. „Арсенал“ образца 1998 года был великолепной командой. Самым главным комплиментом ему является то, что заставил нас изменить то, как мы играли против его команды. Он заслуживает самых торжественных проводов», — написал Невилл в своем твиттере.
Напомним, Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством команда выиграла три чемпионата Англии (1998, 2002, 2004), семь Кубков Англии (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017) и семь Суперкубков Англии (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017).
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