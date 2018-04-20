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Twenty one Pilots и Linkin Park снова конкуренты на Billboard Music Awards
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Twenty one Pilots и Linkin Park снова конкуренты на Billboard Music Awards 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
И вновь ситуация повторяется как год назад. В очередной раз, и заявлены в одной номинации на премии «Billboard -». Категория звучит «Top». Вместе с Пилотами и Линкинами за победу будут соревноваться:,.,;.
По прогнозами у Twenty шансы на победу в этом году ничтожно малы. Парни практически год не радуют новыми треками. «Они перестали быть актуальными» — признаются музыкальные эксперты. Основные шансы на победу конечно же у Linkin и Imagine.
Пока в предварительных рейтингах лидируют «Драконы»! А кто из этих рокеров ваши любимчики?;
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