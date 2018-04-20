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Храм святого князя Димитрия Донского в Северном Бутове посетили девушки из сборной России по волейболу
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Храм святого князя Димитрия Донского в Северном Бутове посетили девушки из сборной России по волейболу 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
16 апреля храм уже во второй раз посетила юношеская женская сборная команда по волейболу. Девушки являются чемпионками Европы среди юниоров.
Волейболистки познакомились с настоятелем храма протоиереем Андреем Алексеевым летом 2017 года, во время проведения XIV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля в венгерском городе Дьёр, куда отец Андрей, духовник Олимпийской сборной России, ездил вместе с поссийской делегацией. Тогда, почти сразу по возвращении в Москву, девушки всей командой посетили наше Подворье, а сейчас, готовясь к очередному первенству, приехали вновь, чтобы помолиться и взять благословение на участие в соревнованиях. Надо сказать, что связь со сборной не прерывалась и в течение всего этого времени: кто-то из девчонок периодически приходил в храм на службу, кто-то приезжал навестить батюшку, а с кем-то общение продолжалось по переписке или по телефону. А вот теперь состоялась и вторая общая встреча — благодаря наставнику команды, заслуженному тренеру России Александру Викторовичу Карикову.
По традиции, на подъезде к Подворью гостей встречал колокольный звон, ну а потом был колокольный мастер-класс: ведь продолжается период празднования Пасхи, когда в колокола разрешается звонить всем желающим. На звонницу спортсменки поднялись вместе с батюшкой и радостно, с улыбками, под чутким руководством профессионалов звонарного дела пробовали себя в качестве звонарей.
Затем все отправились в храм на молебен. А после молебна снова, как и в прошлый раз, выпускали в весеннее небо голубей на крыльце храма.
А дальше гостей ждал ещё небольшой концерт — выступление хора гимназистов Православной гимназии «Восход» и ансамбля «Mezzo». Провожая команду, всем Подворьем пожелали девушкам новых побед на предстоящих соревнованиях.
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