Храм святого князя Димитрия Донского в Северном Бутове посетили девушки из сборной России по волейболу

16 апреля храм уже во второй раз посетила юношеская женская сборная команда по волейболу. Девушки являются чемпионками Европы среди юниоров.

Волейболистки познакомились с настоятелем храма протоиереем Андреем Алексеевым летом 2017 года, во время проведения XIV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля в венгерском городе Дьёр, куда отец Андрей, духовник Олимпийской сборной России, ездил вместе с поссийской делегацией. Тогда, почти сразу по возвращении в Москву, девушки всей командой посетили наше Подворье, а сейчас, готовясь к очередному первенству, приехали вновь, чтобы помолиться и взять благословение на участие в соревнованиях. Надо сказать, что связь со сборной не прерывалась и в течение всего этого времени: кто-то из девчонок периодически приходил в храм на службу, кто-то приезжал навестить батюшку, а с кем-то общение продолжалось по переписке или по телефону. А вот теперь состоялась и вторая общая встреча — благодаря наставнику команды, заслуженному тренеру России Александру Викторовичу Карикову

По традиции, на подъезде к Подворью гостей встречал колокольный звон, ну а потом был колокольный мастер-класс: ведь продолжается период празднования Пасхи, когда в колокола разрешается звонить всем желающим. На звонницу спортсменки поднялись вместе с батюшкой и радостно, с улыбками, под чутким руководством профессионалов звонарного дела пробовали себя в качестве звонарей.

Затем все отправились в храм на молебен. А после молебна снова, как и в прошлый раз, выпускали в весеннее небо голубей на крыльце храма.

А дальше гостей ждал ещё небольшой концерт — выступление хора гимназистов Православной гимназии «Восход» и ансамбля «Mezzo». Провожая команду, всем Подворьем пожелали девушкам новых побед на предстоящих соревнованиях.