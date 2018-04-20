Только наличкой: в Волгограде произошел сбой в работе «Райффайзенбанка»

В Волгограде владельцев карт «Райффайзенбанка» на несколько часов оставили без денег. Горожане не смогли снять наличные в банкоматах и расплатиться картой в магазинах.

— Ошибку выдало и электронное приложение «Райффайзен-онлайн», — рассказывают владельцы карт. — Из-за технического сбоя мы не можем ни снять, ни перевести деньги. В контакт-центре, на который обрушились сотни звонков, попросили подождать пару часов.

По телефону горячей линии V1.ru подтвердили: в системе произошел технический сбой.

— Сейчас мы делаем всё, чтобы восстановить работу, — ответили в «Райффайзенбанке».

Пока что наличные средства жители не могут снять даже через банкоматы партнеров. С такими же проблемами столкнулись жители Самары, Екатеринбурга и Новосибирска.

Вспомнить о наличных деньгах владельцам карт «Райффайзенбанка» пришлось и в середине февраля. Волгоградцев, которые не смогли оплатить свои покупки по карте, попросили повременить со всеми банковскими операциями.