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Только наличкой: в Волгограде произошел сбой в работе «Райффайзенбанка»
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Только наличкой: в Волгограде произошел сбой в работе «Райффайзенбанка» 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгограде владельцев карт «Райффайзенбанка» на несколько часов оставили без денег. Горожане не смогли снять наличные в банкоматах и расплатиться картой в магазинах.
— Ошибку выдало и электронное приложение «Райффайзен-онлайн», — рассказывают владельцы карт. — Из-за технического сбоя мы не можем ни снять, ни перевести деньги. В контакт-центре, на который обрушились сотни звонков, попросили подождать пару часов.
По телефону горячей линии V1.ru подтвердили: в системе произошел технический сбой.
— Сейчас мы делаем всё, чтобы восстановить работу, — ответили в «Райффайзенбанке».
Пока что наличные средства жители не могут снять даже через банкоматы партнеров. С такими же проблемами столкнулись жители Самары, Екатеринбурга и Новосибирска.
Вспомнить о наличных деньгах владельцам карт «Райффайзенбанка» пришлось и в середине февраля. Волгоградцев, которые не смогли оплатить свои покупки по карте, попросили повременить со всеми банковскими операциями.
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