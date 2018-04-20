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«Спартак» начал сотрудничать с производителем зубных паст R. O. C. S.
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«Спартак» начал сотрудничать с производителем зубных паст R. O. C. S. 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
18 апреля 2018 года футбольный клуб «Спартак» отметил 96-летие. В этом году фанатов ждёт много сюрпризов от «Спартака» и R. O. C. S: совместные мероприятия во время матчей, рекламные кампании с участием футболистов, а также промоакции и новая продукция под брендом ФК «Спартак».
R. O. C. S. — один из ведущих производителей средств гигиены полости рта. Это первый крупный контракт компании с футбольным клубом. Особое место в линейке R. O. C. S. занимает паста «Волшебное отбеливание», дизайн которой похож на цвета «Спартака». В состав пасты входят специальные гранулы, которые качественно и безопасно удаляют мягкий налёт на начальном этапе чистки.
«Спартак» и R. O. C. S. запустили промоакцию «Улыбка „Спартака“». Принять участие в конкурсе и получить подарки или купить специальный набор R. O. C. S. ФК «Спартак-Москва» можно здесь. Статьи по теме 9 мифов о зубах, в которые надо перестать верить Зачем нужно чистить зубы: 8 причин 5 ингредиентов, из которых состоит ваша зубная паста Зачем чистить зубы перед сном
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