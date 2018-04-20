Главный тренер «Ливерпуля» Клопп удивлен решением Венгера покинуть «Арсенал»

В пятницу 68-летний французский специалист заявил, что покинет пост главного тренера «Арсенала» в конце текущего сезона после почти 22 лет работы.

"22 года! Это долго. Он очень успешный, он постоянно развивал свои команды. Я всегда восхищался его работой. Сначала я был удивлен, но мы должны уважать его решение. Он был и остается влиятельной фигурой в футболе. У него выдающаяся карьера, он выдающийся человек", — сказал Клопп, которого цитирует mirror.co.uk.

Вместе с «Арсеналом» Венгер выиграл 17 трофеев, в том числе трижды — чемпионат Англии.