Главный тренер «Ливерпуля» Клопп удивлен решением Венгера покинуть «Арсенал» 

Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп признался, что был удивлен новостью о решении возглавляющего «Арсенал» Арсена Венгера покинуть лондонский клуб.
В пятницу 68-летний французский специалист заявил, что покинет пост главного тренера «Арсенала» в конце текущего сезона после почти 22 лет работы.
"22 года! Это долго. Он очень успешный, он постоянно развивал свои команды. Я всегда восхищался его работой. Сначала я был удивлен, но мы должны уважать его решение. Он был и остается влиятельной фигурой в футболе. У него выдающаяся карьера, он выдающийся человек", — сказал Клопп, которого цитирует mirror.co.uk.
Вместе с «Арсеналом» Венгер выиграл 17 трофеев, в том числе трижды — чемпионат Англии.