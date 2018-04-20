Юрген Клопп: Удивлен, что Венгер уходит, но уважаю его решение

«Я удивлен. Это его решение, я уважаю его. Он повлиял на футбол, провел фантастическую карьеру. Арсен Венгер — это выдающаяся личность. Он был там настолько долго — 22 года. Возможно, в последние несколько месяцев не все были довольны результатами „Арсенала“.

Венгер покинет „Арсенал“ по окончании сезона

Его команда доминировала в середине 90-х годов и начале 2000-х. Сейчас ситуация изменилась, но в Германии он был образцом для подражания. Возможно, Венгер перейдет на работу в другое место. Я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством команда выиграла три чемпионата Англии (1998, 2002, 2004), семь Кубков Англии (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017) и семь Суперкубков Англии (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017).