Ваулин назначен главным тренером пензенского ХК «Дизель»

ПЕНЗА, 20 апреля. / ТАСС /. Наставник пензенского «Дизелиста» Алексей Ваулин , под руководством которого команда стала победителем Национальной молодежной хоккейной лиги, назначен главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «Дизель». Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Минспорта Пензенской области Григорий Кабельский.

"Принято решение о том, что команду «Дизель» в качестве главного тренера возглавит Алексей Ваулин. Сейчас перед ним стоит достаточно сложная задача подготовить команду к следующему сезону. Не секрет, что наш клуб последние три года не выполняет задачи, которые мы ставим перед началом сезона", — отметил Кабельский.

"Настало время дать возможность проявить себя нашим пензенским специалистам, которые в течение нескольких лет показывают хорошие результаты в нашем молодежном хоккее. Это некий аванс тренерам", — добавил он.

В сезоне 2017-2018 года «Дизель» не смог пройти в плей-офф, заняв лишь 19 строчку турнирной таблицы. В марте на заседании совета ХК «Дизель» работа администрации и тренерского штаба команды была признана неудовлетворительной. Исполнительный директор хоккейного клуба Вадим Богацков был освобожден от должности, с главным тренером «Дизеля» Андреем Сидоренко не стали продлевать контракт на новый сезон.

"Мы видим неудачу прошлого сезона не только в работе тренерского штаба. Будут изменения и в структуре клуба. Сейчас идет над этим работа", — отметил Кабельский.

Задачи «Дизеля» на следующий сезон

Говоря о задачах, которые стоят перед новым тренером команды, министр спорта Пензенской области отметил, что главной из них остается выход в плей-офф. «Если не будет задачи выхода в плей-офф, играть тогда не нужно. Это посильная задача для нашего клуба. Это задача минимум», — отметил Кабельский.

По словам Алексея Ваулина, на новой должности он будет стараться создать команду единомышленников. «Главное — чтобы была полностью рабочая атмосфера, чтобы не было споров. Если есть установка тренера, то она должна выполняться. В первую очередь, надо создать коллектив», — отметил он.

В Минспорте сообщили, что о назначении нового главного тренера «Дизелиста» будет сообщено дополнительно.

Хоккейный клуб «Дизель» был основан в Пензе в 1955 году, с 2010 года команда играет в ВХЛ. Фарм-клуб пермской команды «Дизелист» был основан в 2011 году.