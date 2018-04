Нойер впервые после травмы будет тренироваться в общей группе

Напомним, голкипер выбыл из строя в сентябре из-за трещины в плюсневой кости. В текущем сезоне 32-летний Мануэль Нойер провел четыре матча за «Баварию», в которых пропустил два мяча. Он не выходил на поле с сентября 2017 года.

#Heynckes: "@Manuel_Neuer will complete the first few parts of training today. " #MiaSanMia pic.twitter.com/IIa2NMxDFL

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 20 апреля 2018 г.