Юрген Клопп: «У Салаха нет проблем со здоровьем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 35-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» рассказал о состоянии здоровья лидера команды Мохамеда Салаха . В начале апреля египетский форвард получил травму в игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», из-за чего был вынужден пропустить одну встречу на внутренней арене.

— На данный момент у Салаха нет проблем со здоровьем, — цитирует пресс-служба «Ливерпуля» Клоппа. — Надеюсь, так будет и дальше. В матчах нам понадобятся все игроки.

Напомним, в этом сезоне Салах принял участие в 45 матчах, забив 40 мячей и сделав 13 результативных передач.