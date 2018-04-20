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Юрген Клопп: «У Салаха нет проблем со здоровьем»
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Юрген Клопп: «У Салаха нет проблем со здоровьем» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 35-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» рассказал о состоянии здоровья лидера команды Мохамеда Салаха. В начале апреля египетский форвард получил травму в игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», из-за чего был вынужден пропустить одну встречу на внутренней арене.
— На данный момент у Салаха нет проблем со здоровьем, — цитирует пресс-служба «Ливерпуля» Клоппа. — Надеюсь, так будет и дальше. В матчах нам понадобятся все игроки.
Напомним, в этом сезоне Салах принял участие в 45 матчах, забив 40 мячей и сделав 13 результативных передач.
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