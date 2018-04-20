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Открытие мотосезона в Зеленограде состоится 29 апреля
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Открытие мотосезона в Зеленограде состоится 29 апреля 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В преддверии майских праздников в Зеленограде официально откроется мотосезон. Помимо традиционного проезда мотоколонны по центральным улицам города, запланированы и другие, не менее интересные события.
Мотоколонна начнет свой сбор 29 апреля в 12.00на Железнодорожной улице. Старт намечен на 13.00. Мотоциклисты отправятся на Центральную площадь Зеленограда, где пройдет мероприятие в честь 60-летия города. Из мотоциклов планируется организовать надпись «60 лет» для аэрофотосъемки. Также участников ждут конкурсы и фотосессии, выездной открытый урок от мотошколы «МотоПрактика», традиционное катание детей на мототехнике.
По окончании проезда — вечерняя программа в Доме мотокультуры «IzBa» в Андреевке (улица Староандреевская, д. 20). Здесь пройдут концерт музыкальных и танцевальных коллективов и сбор игрушек для детского дома.
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