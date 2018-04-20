Открытие мотосезона в Зеленограде состоится 29 апреля

В преддверии майских праздников в Зеленограде официально откроется мотосезон. Помимо традиционного проезда мотоколонны по центральным улицам города, запланированы и другие, не менее интересные события.

Мотоколонна начнет свой сбор 29 апреля в 12.00на Железнодорожной улице. Старт намечен на 13.00. Мотоциклисты отправятся на Центральную площадь Зеленограда, где пройдет мероприятие в честь 60-летия города. Из мотоциклов планируется организовать надпись «60 лет» для аэрофотосъемки. Также участников ждут конкурсы и фотосессии, выездной открытый урок от мотошколы «МотоПрактика», традиционное катание детей на мототехнике.

По окончании проезда — вечерняя программа в Доме мотокультуры «IzBa» в Андреевке (улица Староандреевская, д. 20). Здесь пройдут концерт музыкальных и танцевальных коллективов и сбор игрушек для детского дома.