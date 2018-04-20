Президент Ла Лиги назвал чемпионский коридор унижением

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что чемпионский коридор станет унижением для футболистов "Реала" , если они устроят его «Барселоне».

"Я бы хотел сохранить эту традицию. Но мне не нравится, что она унижает команду. Думаю, что стоит взять паузу в этом вопросе, пока мы не придем к здравому решению. Я понимаю, что делать или не делать чемпионский коридор это решение клуба. Я считаю, что это вопрос не уважения к чемпиону, а скорее унижения для клуба, который делает коридор почета", — цитирует слова Тебаса ESPN.

Напомним, что «Барселона» станет чемпионом Испании в случае победы в 34-м туре против «Депортиво». Таким образом на матч с «Реалом», который состоится в 35-м туре, игроки «Барселоны» выйдут в ранге чемпионов. По традиции, в таких случаях победители выходят из подтрибунного помещения, а соперники выстраиваются в коридор с двух сторон и хлопают им.

Стоит отметить, что Тебас является ярым фанатом «Реала».