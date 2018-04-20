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На границе Ростовской области с Украиной задержали контрабандиста с автозапчастями на миллион рублей
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На границе Ростовской области с Украиной задержали контрабандиста с автозапчастями на миллион рублей 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Донские пограничники на западной окраине хутора Федоровка задержали контрабандиста. Мужчина пытался нелегально вывезти из России в Украину крупную партию автозапчастей.
Поздно ночью контрабандист подъехал на своем автомобиле к месту, где Ростовская область граничит с Украиной. К этому времени его сообщники из сопредельного государства разобрали часть забора, чтобы забрать товар.
— Это заметил пограничный наряд и вызвал на место тревожную группу. В машине пограничники обнаружили и изъяли около 100 коробок с автозапчастями стоимостью более 1 миллиона рублей, — рассказали в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.
На водителя завели дело об административном правонарушении по статье «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации». Материалы направили в мировой суд Чертковского района. Если нарушителя признают виновным, то ему грозит штраф с конфискацией контрабандного товара.
А в прошлом году на границе в Ростовской области поймали жителя Украины, который пытался нелегально вывезти из России более 1 миллиона рублей. Мужчина не задекларировал купюры и перед пограничным контролем спрятал их в личных вещах.
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