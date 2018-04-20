КДК РФС рассмотрит полуфинальные встречи Кубка России 25 апреля

МОСКВА, 20 апреля. / ТАСС /. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит обстоятельства полуфинальных матчей Кубка страны 25 апреля. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции глава комитета Артур Григорьянц.

В среду в рамках полуфинала Кубка страны "Спартак" проиграл в серии пенальти «Тосно», а курский «Авангард» обыграл ярославский «Шинник». В четверг РФС сообщил, что изучит скандирования расистского характера болельщиков «Спартака» в адрес полузащитника «Тосно» Нуну Роши.

"Сегодня мы должны получить документы по полуфинальным матчам, рассмотрим их в среду", — сообщил Григорьянц.