Ещё
КДК РФС рассмотрит полуфинальные встречи Кубка России 25 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

КДК РФС рассмотрит полуфинальные встречи Кубка России 25 апреля 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит обстоятельства полуфинальных матчей Кубка страны 25 апреля. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции глава комитета Артур Григорьянц.
В среду в рамках полуфинала Кубка страны "Спартак" проиграл в серии пенальти «Тосно», а курский «Авангард» обыграл ярославский «Шинник». В четверг РФС сообщил, что изучит скандирования расистского характера болельщиков «Спартака» в адрес полузащитника «Тосно» Нуну Роши.
"Сегодня мы должны получить документы по полуфинальным матчам, рассмотрим их в среду", — сообщил Григорьянц.
ТАСС: последние новости
Ваулин назначен главным тренером пензенского ХК "Дизель" Брюсов: для борцов на ЧЕ-2018 в Каспийске будет организована "спортивная деревня" Песков обвинил США в преднамеренном создании трудностей с визами для пилотов из РФ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма71
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение