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Ученица школы №1752 отличилась на математической Олимпиаде в МИРЭА
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Ученица школы №1752 отличилась на математической Олимпиаде в МИРЭА 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Ученица третьего класса Оля С. приняла участие в математической Олимпиады «Дважды два», проходившей в МИРЭА, и получила Похвальный отзыв первой степени.
Девочке недавно исполнилось всего девять, и она одна из самых младших в своем 3-м «С» классе. Несмотря на это, ее коллекции дипломов и грамот позавидовали бы даже выпускники. С первого класса Оленька принимает активное участие в различных городских олимпиадах и конкурсах, причем весьма успешно. Недавно она заняла призовые места в Городском конкурсе проектов «Школа будущего» и олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
В портфолио наград школьницы стало больше еще на одну похвалу, которую она заслужила в результате участия в математической олимпиаде, проходившей на базе МИРЭА. Данная математическая олимпиада проводится на ежегодной основе и имеет статус международной. В России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, ее проводят ее в 15 городах. Также Олимпиада проходит в Софии, Белграде, Киеве и Токио.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1752 „В Сокольниках“.
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