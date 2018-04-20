Юпп Хайнкес: Побережем нескольких игроков в матче с «Ганновером», так как нам предстоит игра с «Реалом»

«Сегодня мы посмотрим, как себя чувствует Давид Алаба и как реагируют его мышцы на нагрузки. За исключением Кингсли (Комана), Артуро (Видаля), Корентена (Толиссо) и Мануэля (Нойера) все готовы завтра играть.

Мануэль великолепно работает над своим восстановлением. Сегодня он будет интегрирован в группу, он проведет разминку. Мы все очень довольны его прогрессом. До сегодняшнего дня мы все делали правильно.

Нойер впервые после травмы будет тренироваться в общей группе

О матче против »Реала» я пока что не думаю. Мы хотим поддерживать ритм в чемпионате. Поэтому сейчас мы сосредоточены на завтрашнем матче против «Ганновера», после мы начнем готовиться к «Реалу».

Толиссо завтра не будет в заявке, я хочу, чтобы он полностью восстановился. Они проводят очень хороший сезон. Они играют очень компактно, всегда с четким планом. Завтра мы само собой побережем некоторых игроков ввиду матча с «Реалом» (в Лиге чемпионов), но наша цель по-прежнему победить.

Видаль? Сезон для него, к сожалению, окончен. Он желает команде успешно завершить его», — цитирует Хайнкеса официальная группа «Баварии» Вконтакте.

Матч «Бавария» — «Ганновер» состоится 21 апреля и начнется в 16:30 по Москве. Напомним, команда Юппа Хайнкеса уже обеспечила себе чемпионский титул.