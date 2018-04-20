200 волонтеров помогут ветеранам в быту на Вологодчине

Всероссийская акция «Помощь ветерану» пройдет в регионе с 1 по 9 мая. Председатель Законодательного Собрания области, секретарь Вологодского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Луценко официально заявил о начале проведения социального проекта в этом году на Вологодчине. Встреча волонтеров и активистов «Молодой Гвардии Единой России» состоялась в областной столице.

Ежегодно сотни волонтёров по Вологодской области и всей стране помогают ветеранам. Активисты «Молодой гвардии Единой России» выезжают в города и сельскую местность.

«Волонтеры выносят воду, колют дрова, помогают добраться до магазина и другое. В городах активисты навещают ветеранов, поздравляют с Днем Победы, записывают их истории. В этом году на Вологодчине с 1 по 9 мая будут задействованы 200 волонтеров», — рассказала и. о. руководителя ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Дарина Спасская.

Всероссийская акция «Помощь ветерану» ежегодно проходит в рамках партийного проекта «Историческая память».

«Помощь ветеранам может быть разной. Акция проводится в течение всего года, и я призываю нашу молодежь принять в ней активное участие. А в преддверии Дня Победы — с 1 по 10 мая — предлагаю посетить наших ветеранов и оказать им адресную помощь в решении бытовых забот», — отметил секретарь Вологодского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

Андрей Луценко также наградил молодых вологжан за активное участие в партийных проектах.