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200 волонтеров помогут ветеранам в быту на Вологодчине
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200 волонтеров помогут ветеранам в быту на Вологодчине 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Всероссийская акция «Помощь ветерану» пройдет в регионе с 1 по 9 мая. Председатель Законодательного Собрания области, секретарь Вологодского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Луценко официально заявил о начале проведения социального проекта в этом году на Вологодчине. Встреча волонтеров и активистов «Молодой Гвардии Единой России» состоялась в областной столице.
Ежегодно сотни волонтёров по Вологодской области и всей стране помогают ветеранам. Активисты «Молодой гвардии Единой России» выезжают в города и сельскую местность.
«Волонтеры выносят воду, колют дрова, помогают добраться до магазина и другое. В городах активисты навещают ветеранов, поздравляют с Днем Победы, записывают их истории. В этом году на Вологодчине с 1 по 9 мая будут задействованы 200 волонтеров», — рассказала и. о. руководителя ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Дарина Спасская.
Всероссийская акция «Помощь ветерану» ежегодно проходит в рамках партийного проекта «Историческая память».
«Помощь ветеранам может быть разной. Акция проводится в течение всего года, и я призываю нашу молодежь принять в ней активное участие. А в преддверии Дня Победы — с 1 по 10 мая — предлагаю посетить наших ветеранов и оказать им адресную помощь в решении бытовых забот», — отметил секретарь Вологодского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.
Андрей Луценко также наградил молодых вологжан за активное участие в партийных проектах.
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