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Болеть за Бразилию в России
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Болеть за Бразилию в России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Чм-2018 Welcome2018.com опубликовал новый спецпроект, в котором бразилец Леонардо Пимента на чистом русском языке рассказывает о том, как ему живется в России, с кем он здесь играет в футбол и чего ему больше всего не хватает в холодной Москве.
Леонардо Пименте 34 года, он родился в Сан-Паулу, работал в туристической индустрии, жил в разных странах, а в 2015 году переехал в Москву — потому что влюбился в русскую девушку. Сейчас он болеет за «Коринтианс» и сборную Бразилии, играет за команду бразильских экспатов, которые, кстати, встречались на футбольном поле с болельщиками России перед товарищеским матчем двух стран в «Лужниках» 23 марта. Специально для Welcome2018 Леонардо рассказал о том, как ему живется в Москве и чего он ждет от Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Полную версию материала читайте на страницах официального туристического портала для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
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