Болеть за Бразилию в России

Официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Чм-2018 Welcome2018.com опубликовал новый спецпроект, в котором бразилец Леонардо Пимента на чистом русском языке рассказывает о том, как ему живется в России, с кем он здесь играет в футбол и чего ему больше всего не хватает в холодной Москве.

Леонардо Пименте 34 года, он родился в Сан-Паулу, работал в туристической индустрии, жил в разных странах, а в 2015 году переехал в Москву — потому что влюбился в русскую девушку. Сейчас он болеет за «Коринтианс» и сборную Бразилии, играет за команду бразильских экспатов, которые, кстати, встречались на футбольном поле с болельщиками России перед товарищеским матчем двух стран в «Лужниках» 23 марта. Специально для Welcome2018 Леонардо рассказал о том, как ему живется в Москве и чего он ждет от Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Полную версию материала читайте на страницах официального туристического портала для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.