Членство Олега Кондрашова в партии «Единая Россия» приостановят

Как сообщает нижегородское региональное отделение «Единой России», вопрос рассмотрят на заседании президиума регионального политсовета партии в следующую среду, 25 апреля.

Процедура необходима согласно уставу партии «Единая Россия».