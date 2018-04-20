Ещё
Членство Олега Кондрашова в партии «Единая Россия» приостановят
Далее:
Читайте также:
Ещё

Членство Олега Кондрашова в партии «Единая Россия» приостановят 

Vgoroden.ru 57 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Членство экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова в партии «Единая Россия» будет приостановлено. Данная мера связана с возбуждением в его отношении уголовного дела о получении взятки в особо купном размере.
Как сообщает нижегородское региональное отделение «Единой России», вопрос рассмотрят на заседании президиума регионального политсовета партии в следующую среду, 25 апреля.
Процедура необходима согласно уставу партии «Единая Россия».
Напомним, бывший заместитель Кондрашова Владимир Привалов арестован на два месяца по решению суда.
Vgoroden.ru: последние новости
«Ненавижу тебя, тварина»: мать издевалась над трехмесячной девочкой (ВИДЕО) Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в четвертый раз проиграл красноярскому «Енисею» Создание в Нижнем Новгороде пресс-центра ЧМ-2018 обойдется почти в 25 млн рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма71
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение