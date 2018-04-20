Членство Олега Кондрашова в партии «Единая Россия» приостановят 

Членство экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова в партии «Единая Россия» будет приостановлено. Данная мера связана с возбуждением в его отношении уголовного дела о получении взятки в особо купном размере.
Как сообщает нижегородское региональное отделение «Единой России», вопрос рассмотрят на заседании президиума регионального политсовета партии в следующую среду, 25 апреля.
Процедура необходима согласно уставу партии «Единая Россия».
Напомним, бывший заместитель Кондрашова Владимир Привалов арестован на два месяца по решению суда.