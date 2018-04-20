Визит в «Юность». Как сборная России готовилась к матчу с чехами

В субботу сборная России проведет второй матч на юниорском чемпионате мира (13.30 мск). Наш соперник — команда Чехии. Накануне подопечные Александра Зыбина провели тренировку.

Тренировалась наша команда в два захода: сначала в тренажерном зале на главной арене турнира, которая носит имя знаменитого тренера Валерия Белоусова , потом переехала на лед в старый дворец «Юность».

В марте 2008 года я имел честь побывать на этой арене. «Трактор» в третьем матче стартового раунда плей-офф принимал ЦСКА. Тренерская дуэль Андрея Назарова Вячеслава Быкова . Поддержать Вячеслава Аркадьевича, через два месяца выигравшего со сборной чемпионат мира в Квебеке, пришли его родственники.

Евгений Дадонов. Погасили и карточку, и французов. Хозяева празднично стартовала на ЮЧМ По лестницам бегали не попавшие в заявку молодые Вячеслав Войнов

Назаров на лавке извергал громы и молнии. Не помогло. Его команда уступила в матче и серии (0-3). Тот репортаж я назвал «Прощанье с „Юностью“.

В „Юность“ наши парни отправились прямо в хоккейной форме. Получивший в первом периоде матча с французами травму ноги форвард Исхаков ледовую тренировку пропустил. Но с чехами может и сыграть.

Через три часа команда возвратилась на арену „Трактор“. Как раз к финалу матча Франция — Финляндия. Финны 13 минут не могли распечатать ворота, но потом накидали семь безответных шайб — 7:0.

— Чем занимались? — я поинтересовался у защитника „СКА-Невы“ Данилы Галенюка, успевшего понюхать пороху в СКА, причем в плей-офф Кубка Гагарина. — Да так. Отработали выход из своей зоны и вход в чужую, новые схемы большинства.

— Какие? 1-4? — Не только. Это секретная информация.

— Финны разгромили французов 7:0, вы же накануне позволили трехцветным размочить этот счет. — Побежали вперед забивать, оголили тыл и пропустили. Обидно. Особенно жаль вратаря Амира Мифтахова . Сорвали ему сухарь.

— Наверное, защитник Замула смуту внес — своим голом? — Да нет. Мы сами виноваты.

— За финалами плей-офф в МХЛ и ВХЛ следите? — Конечно. Как только вчера вернули мобильные телефоны, стал смотреть youtube.

— Уточните, когда забирают телефоны? — Вечером накануне игры. А после нее возвращают.

— Четвертый матч финала ЦСКА — „Ак Барс“ будете смотреть? Ведь телевизоры из номеров не забирают? — Постараемся.

— Вы в команде самый опытный. Можете на партнеров прикрикнуть? На правах помощника капитана? — У нас ведь всего двое 2001 года рождения, остальные ровесники. Нет, никакой дедовщины. У нас дружная команда.

Центрфорвард Максим Соркин из „Красной Армии“ вечером наверняка будет особенно внимательно следить за четвертым актом финала „Ак Барс“ — ЦСКА.

— Болею за ЦСКА, скрывать не буду, — признался Соркин. — А вот кто выиграет, предсказать не возьмусь.

— Уроки нового тренера-консультанта Сергея Федорова в Новогорске помогают? Подтянули вбрасывания? — Помогают. Жаль, что мало с ним поработали. В ЦСКА центральные нападающий после его занятий сильно прибавили. Особенно Андронов.

— С чехами в этом сезоне вы без проблем разбирались… — Мы уже забыли о том, что было раньше. На чемпионате мира слабых нет. На каждый матч надо настраиваться, как на самый главный.

В этот момент у соседней раздевалки во всю разогревались наши будущие соперники — чехи. Им предстояло сразиться со словаками…