Ещё
Георгий Черданцев презентовал свою книгу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Георгий Черданцев презентовал свою книгу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 19 апреля, спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев презентовал свою новую книгу «Истории чемпионатов мира».
Голос Черданцева знают и любят все поклонники футбола. А некоторые его фразы из репортажей становятся крылатыми и «разлетаются» среди болельщиков. Теперь же Черданцева можно не только слушать, но и читать.
"Истории чемпионатов мира" — это динамичный и подробный рассказ о событиях, личностях, мифах и курьезах, связанных с мировым футбольным первенством. В этой книге объединены истории всех чемпионатов мира — начиная с самого первого соревнования, которое пошло в 1930 году, и заканчивая 2014 годом, когда в финале турнира встретились сборные Германии и Аргентины.
— Над этой книгой я работал два с половиной года, — признается автор. — В ней все написал я — с первой до последней запятой. Моя первая книга вышла три года назад, но то была «проба пера». Сейчас же все серьезно. Это была очень непростая работа — собрать и проверить всю информацию, а затем преподнести ее так, чтобы было интересно читать.
Черданцев отмечает, что эту книгу не стоит относить ни к справочникам, ни к биографиям. Он к этому и не стремился, ведь сегодня всю информацию можно найти в Интернете.
— Справочники не очень интересно читать, а из биографий получилась бы не книга, а многостраничная увесистая энциклопедия, которую не возьмешь и не почитаешь в метро, — говорит Георгий. — Меня интересовали, в первую очередь, люди и события, которые окружали чемпионаты мира по футболу — особенно те, далекие, когда еще не велась телевизионная съемка, а многие события обросли легендами и мифами.
Презентацию книги посетили коллеги Черданцева — спорные комментаторы Нобель Арустамян, Сергей Акулинин и Денис Казанский. Но по-настоящему футбольную атмосферу этим вечером создавали легендарные советские футболисты — Анатолий Бышовец, Валерий Непомнящий и Владимир Понаморев, которые пришли поддержать начинающего писателя. С некоторыми из них, а также с другими именитыми футболистами, Черданцев беседовал при написании книги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арена главных матчей
Вечерняя Москва: последние новости
Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выдачей американских виз российским пилотам Чемпионат профессионалов: студенты готовы состязаться Курсанты заступили на поисковую вахту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма71
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение