Георгий Черданцев презентовал свою книгу

В четверг, 19 апреля, спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев презентовал свою новую книгу «Истории чемпионатов мира».

Голос Черданцева знают и любят все поклонники футбола. А некоторые его фразы из репортажей становятся крылатыми и «разлетаются» среди болельщиков. Теперь же Черданцева можно не только слушать, но и читать.

"Истории чемпионатов мира" — это динамичный и подробный рассказ о событиях, личностях, мифах и курьезах, связанных с мировым футбольным первенством. В этой книге объединены истории всех чемпионатов мира — начиная с самого первого соревнования, которое пошло в 1930 году, и заканчивая 2014 годом, когда в финале турнира встретились сборные Германии и Аргентины.

— Над этой книгой я работал два с половиной года, — признается автор. — В ней все написал я — с первой до последней запятой. Моя первая книга вышла три года назад, но то была «проба пера». Сейчас же все серьезно. Это была очень непростая работа — собрать и проверить всю информацию, а затем преподнести ее так, чтобы было интересно читать.

Черданцев отмечает, что эту книгу не стоит относить ни к справочникам, ни к биографиям. Он к этому и не стремился, ведь сегодня всю информацию можно найти в Интернете.

— Справочники не очень интересно читать, а из биографий получилась бы не книга, а многостраничная увесистая энциклопедия, которую не возьмешь и не почитаешь в метро, — говорит Георгий. — Меня интересовали, в первую очередь, люди и события, которые окружали чемпионаты мира по футболу — особенно те, далекие, когда еще не велась телевизионная съемка, а многие события обросли легендами и мифами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арена главных матчей