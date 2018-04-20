Георгий Черданцев презентовал свою книгу 

В четверг, 19 апреля, спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев презентовал свою новую книгу «Истории чемпионатов мира».
Голос Черданцева знают и любят все поклонники футбола. А некоторые его фразы из репортажей становятся крылатыми и «разлетаются» среди болельщиков. Теперь же Черданцева можно не только слушать, но и читать.
"Истории чемпионатов мира" — это динамичный и подробный рассказ о событиях, личностях, мифах и курьезах, связанных с мировым футбольным первенством. В этой книге объединены истории всех чемпионатов мира — начиная с самого первого соревнования, которое пошло в 1930 году, и заканчивая 2014 годом, когда в финале турнира встретились сборные Германии и Аргентины.
— Над этой книгой я работал два с половиной года, — признается автор. — В ней все написал я — с первой до последней запятой. Моя первая книга вышла три года назад, но то была «проба пера». Сейчас же все серьезно. Это была очень непростая работа — собрать и проверить всю информацию, а затем преподнести ее так, чтобы было интересно читать.
Черданцев отмечает, что эту книгу не стоит относить ни к справочникам, ни к биографиям. Он к этому и не стремился, ведь сегодня всю информацию можно найти в Интернете.
— Справочники не очень интересно читать, а из биографий получилась бы не книга, а многостраничная увесистая энциклопедия, которую не возьмешь и не почитаешь в метро, — говорит Георгий. — Меня интересовали, в первую очередь, люди и события, которые окружали чемпионаты мира по футболу — особенно те, далекие, когда еще не велась телевизионная съемка, а многие события обросли легендами и мифами.
Презентацию книги посетили коллеги Черданцева — спорные комментаторы Нобель Арустамян, Сергей Акулинин и Денис Казанский. Но по-настоящему футбольную атмосферу этим вечером создавали легендарные советские футболисты — Анатолий Бышовец, Валерий Непомнящий и Владимир Понаморев, которые пришли поддержать начинающего писателя. С некоторыми из них, а также с другими именитыми футболистами, Черданцев беседовал при написании книги.
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