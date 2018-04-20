В женском клубе на Воротынской бесплатно научат вышивке

В районе Куркино на Воротынской улице открылся женский клуб рукоделия «Абажур». Занятия в нем бесплатные. Представительницы прекрасного пола могут пообщаться и научиться делать красивые вещи.

Темой первой встречи стала прикладная вышивка, — рассказали в Центре творчества и досуга «Ростки».

Кто-то из пришедших на встречу уже умел вышивать, кто-то попробовал это впервые. Но глаза боятся, а руки делают, поэтому процесс пошел быстро и весело. Как заметили участницы клуба, «три часа пролетели за секунду».

В программе клуба в дальнейшем — углубленные занятия вышивкой и вязанием.

Заседание клуба «Абажур» с чаепитием и занятиями проходит по воскресеньям, с 16:00 до 19:00 по адресу: улица Воротынская, дом 10 (Центр творчества и досуга «Ростки»).

Тел. 8 (499) 401-79-51 (запись по будням). (ск)