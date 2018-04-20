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Спортсмены из Куркина завоевали награды соревнований по плаванию
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Спортсмены из Куркина завоевали награды соревнований по плаванию 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Пловцы школы № 2005 района Куркино отличились на соревнованиях в честь Дня космонавтики, завоевав множество наград в различных возрастных категориях.
— В бассейне «Коралл» за победу боролись 180 спортсменов, — пояснил руководитель пресс-центра школы № 2005 Илья Кузнецов.
Золотые награды турнира достались нескольким представителям школы № 2005. В категории «50 метров, вольный стиль девушки, I группа» победила Елизавета Моисеева, во II группе той же категории золотую награду завоевала Наталья Авдеева. В III группе той же категории победа также досталась представительнице школы № 2005 — ученице Дарье Потаповой.
Среди юношей на дистанции 50 метров вольный стиль отличились: в I группе — Виктор Иванов, вот II группе — Соколов Михаил, в III группе — Антон Лаврухин.
На дистанции 100 метров вольным стилем среди девушек в тех группах победительницами стали ученицы школы № 2005: Елизавета Моисеева, Наталья Авдеева, Дарья Потапова. В той же категории среди юношей в трех группах «золото» завоевали: Виктор Иванов, Михаил Соколов, Антон Лаврухин.
По итогам соревнований представители школы № 2005 стали золотыми призерами. (ск)
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