Спортсмены из Куркина завоевали награды соревнований по плаванию

Пловцы школы № 2005 района Куркино отличились на соревнованиях в честь Дня космонавтики, завоевав множество наград в различных возрастных категориях.

— В бассейне «Коралл» за победу боролись 180 спортсменов, — пояснил руководитель пресс-центра школы № 2005 Илья Кузнецов

Золотые награды турнира достались нескольким представителям школы № 2005. В категории «50 метров, вольный стиль девушки, I группа» победила Елизавета Моисеева, во II группе той же категории золотую награду завоевала Наталья Авдеева . В III группе той же категории победа также досталась представительнице школы № 2005 — ученице Дарье Потаповой.

Среди юношей на дистанции 50 метров вольный стиль отличились: в I группе — Виктор Иванов , вот II группе — Соколов Михаил , в III группе — Антон Лаврухин.

На дистанции 100 метров вольным стилем среди девушек в тех группах победительницами стали ученицы школы № 2005: Елизавета Моисеева, Наталья Авдеева, Дарья Потапова. В той же категории среди юношей в трех группах «золото» завоевали: Виктор Иванов, Михаил Соколов, Антон Лаврухин.

По итогам соревнований представители школы № 2005 стали золотыми призерами. (ск)