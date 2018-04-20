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Бывший игрок «Локомотива» Одемвингие рассказал о своем переходе в Англию
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Бывший игрок «Локомотива» Одемвингие рассказал о своем переходе в Англию 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Экс-форвард «Локомотива» рассказал, при каких обстоятельствах он перешел в английский клуб «Вест Бромвич».
Нигериец в интервью для Sovsport.ru рассказал, что Юрий Семин сыграл большую роль в его приезде в Россию: «Когда я пришел, он был президентом клуба. При нем я подписал контракт. Как президент, он сыграл роль в моем трансфере в „Локомотив“».
Также форвард рассказал, при каких обстоятельствах он покинул московский клуб, чтобы отправиться играть в Английскую Премьер-лигу: « Я быстренько сгонял на медобследование в «Вест Бромвич» и — заключил контракт. В «Локомотиве» мне остаться не предлагали. Тогда президентом как раз стала Ольга Смородская. Она, в основном, занималась сокращениями в старом штабе».
Питер Одемвингие перебрался в «Локомотив» из французского «Лилля» в 2007 году. В составе москвичей нигериец провел три неполных сезона, в которых сыграл 75 матчей в рамках РФПЛ и забил 21 мяч (согласно данным transfermarkt.de).
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