Юпп Хайнкес: Венгер оказал большое влияние на английский футбол

Арсен Венгер — топ-тренер. У него за плечами великолепная карьера, он оказал большое влияние на английский футбол», — цитирует Хайнкеса официальная группа «Баварии» Вконтакте.

Матч «Бавария» — «Ганновер» состоится 21 апреля и начнется в 16:30 по Москве. Напомним, команда Юппа Хайнкеса уже обеспечила себе чемпионский титул.

Напомним, Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством команда выиграла три чемпионата Англии (1998, 2002, 2004), семь Кубков Англии (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017) и семь Суперкубков Англии (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017).