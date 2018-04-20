Ещё
ФК «Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова за оскорбление инспектора допинг-контроля
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФК «Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова за оскорбление инспектора допинг-контроля 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Футболист московского «Локомотива» Игорь Денисов во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования оскорбил инспектора допинг-контроля, за что был оштрафован на один млн рублей руководством клуба. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
"Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе, — заметила Пахноцкая. — Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством «Локомотива» очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр".
Решение о пропуске Денисовым одной из игр может быть принято Контрольно-дисциплинарным комитетом или комитетом по этике РФС в случае инициирования дела руководством организации.
ТАСС: последние новости
Ваулин назначен главным тренером пензенского ХК "Дизель" Брюсов: для борцов на ЧЕ-2018 в Каспийске будет организована "спортивная деревня" Песков обвинил США в преднамеренном создании трудностей с визами для пилотов из РФ
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма71
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение