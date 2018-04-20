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Игрок «Локомотива» Денисов принес извинения допинг-офицеру за оскорбления
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Игрок «Локомотива» Денисов принес извинения допинг-офицеру за оскорбления 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов извинился перед инспектором допинг-контроля за оскорбление во время прохождения допинг-тестирования. Об этом сообщает ТАСС.
"ФК «Локомотив» сожалеет об инциденте, связанным с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг— контроля.
На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения Российскому антидопинговому агентству и Российскому футбольному союзу, а футболист принес свои извинения", — заявили в пресс-службе.
Ранее Денисов был оштрафован клубом на 1 млн рублей за оскорбление инспектора допинг-контроля.
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